Real Madrid : le missile de Kylian Mbappé en vidéo

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid affronte le Celta de Vigo en Liga. Les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent espérer jusqu’au bout jour le titre en fin de saison, surtout après la victoire du Barça samedi. Pour le moment, le Real Madrid est plutôt bien parti en menant 2-0 à la pause.

Les Merengues ont pu compter sur un but dingue de Kylian Mbappé dans ce match. Comme Arda Güler un peu plus tôt dans le match, l’ancien du PSG a envoyé un missile du pied droit directement dans la lucarne du gardien adverse. Il n’est plus qu’à deux buts de Lewandowski et peut donc rêver de terminer Pichichi en Liga, pour sa première saison.