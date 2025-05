Real Madrid : Kylian Mbappé se rapproche des sommets et chasse Robert Lewandowski !

La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid est mi-figue mi-raisin. Arrivé en grande pompe après des années de rumeurs l’envoyant à la Maison Blanche, le Bondynois était forcément très attendu. Prenant place à la pointe de l’attaque d’une équipe qui sortait d’une saison exceptionnelle avec des sacres en Ligue des Champions et en Liga, le joueur formé à l’AS Monaco se devait de ne pas perturber l’équilibre trouvé chez les Merengues. Finalement, difficile de trouver le Real Madrid meilleur que celui de la saison passée.

Bien que le nouveau numéro 9 du Real soit loin d’être le responsable de cette cuvée compliquée pour les Madrilènes, force est de constater que les folles attentes à son égard n’ont pas trouvé de réponses. Errant dans de nombreux grands rendez-vous, il a été sur courant alternatif pendant une bonne partie de la saison. Pour autant, son exercice reste globalement satisfaisant d’un point de vue individuel. Auteur de plusieurs rencontres marquantes, l’ancien du PSG a été à la hauteur sur le plan statistique.

Kylian Mbappé n’est plus qu’à un but de Robert Lewandowski pour le Pichichi !

En effet, alors que de nombreux de ses nouveaux coéquipiers ont un rendement bien moins rutilant qu’en 2023-2024, Kylian Mbappé réalise une cuvée comptable assez brillante. Pour sa première saison, le champion du monde 2018 compte 35 buts et 5 passes décisives en 52 matches. Un rendement bluffant qui lui permet de se rapprocher encore plus d’Ivan Zamorano. Après avoir dépassé CR7 avec le doublé inscrit ce dimanche contre le Celta de Vigo, Mbappé n’est plus qu’à deux buts de l’attaquant chilien pour devenir le co-meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid sur une première saison avec 37 buts.

Même s’il compte bien plus de matches sur sa première année que ses illustres prédécesseurs en leur temps, cette performance n’est pas à minimiser pour un Mbappé longtemps critiqué cette saison. Une autre manière pour lui de mettre du respect sur sa saison sera d’aller chercher le Pichichi au terme du championnat. Avec son doublé du jour, Mbappé n’est plus qu’à une filoche d’égaler Robert Lewandowski. À une semaine d’un Clasico qui s’annonce brûlant et forcément décisif dans la course au titre en Espagne, le duel entre les deux goleadors sera passionnant à suivre.