Mercato : le Real Madrid vise un nouvel international français

Depuis quelques années, ce ne sont pas les joueurs français qui manquent au Real Madrid. Karim Benzema est parti il y a deux ans certes mais la présence tricolore est active avec Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, renforcée par la venue de Kylian Mbappé l’été dernier. C’est bien simple, à égalité avec les Brésiliens (4 eux aussi), c’est la diaspora la plus importante au sein de la Casa Blanca.

Elle pourrait à nouveau s’élargir cet été car William Saliba et Ibrahima Konté sont régulièrement cités pour venir dans la capitale espagnole l’an prochain. Ils ne sont pas les seuls. D’après les informations de AS, les Merengues veulent se renforcer au poste de latéral gauche où Fran Garcia ne convint pas grand monde. Un nom a été mis sur la table de la direction. Un nom qu’elle connaît bien en plus : Theo Hernandez.

Milan a accepté une offre de Côme cet hiver

Le joueur de 27 ans est passé au Real Madrid entre 2017 et 2019. Sans doute trop jeune à l’époque, celui qui venait de l’Atlético de Madrid a joué une saison avant d’être prêté à la Real Sociedad. Il avait fini par être vendu (22 M€) du côté de l’AC Milan, où depuis, il est devenu un cadre. Mais depuis quelques mois, l’idylle lombarde a pris du plomb dans l’aile. Encore plus après l’expulsion stupide du Français contre Feyenoord en C1, qui a précipité l’élimination.

Il y avait déjà de l’eau dans le gaz puisqu’en janvier, les Rossoneri avaient accepté une offre de Côme de 40 M€. Le rendement de l’international (36 sélections, 2 buts) baisse depuis un moment et sa situation contractuelle tend. Il arrive en fin de contrat en juin 2026 et n’a toujours pas prolongé, malgré les déclarations optimistes des dirigeants. L’AC Milan est vendeur et le Real pourrait bien sauter sur cette belle occasion pour se l’offrir à moindre coût.