Angers : le témoignage touchant d’Esteban Lepaul sur son parcours

Pas attendu au plus haut niveau du football français, Esteban Lepaul a tout fracassé en 2025, contribuant grandement au maintien du SCO d’Angers avec ses 8 buts en 17 rencontres de championnat en 2025. Une belle revanche pour un attaquant au parcours chaotique, comme il le déclarait lui-même dans une interview accordée à Hors-Jeu : «je suis formé à l’OL. Je ne suis pas conservé en 2020, année du Covid. Et après ça, c’est un peu le flou. Je suis au milieu de la mer, sans rien. C’est aussi le moment où j’ai perdu mon papa. C’était un peu la catastrophe.»

Finalement, après des essais non concluants à Metz, Dunkerque ou encore Rodez, «Épinal m’appelle après leur montée en National. Je mets 12 buts en 16 matches, j’ai passé six mois de folie ! Et puis vient ensuite Angers, on termine deuxième de Ligue 2, et en l’espace de quelques mois c’est la Ligue 1 !» Une résilience à toute épreuve pour l’attaquant de 25 ans qui aura percé sur le tard, mais dont les indéniables qualités pourraient faire de lui un des nouveaux visages offensifs de la Ligue 1.