Ligue des Champions, AC Milan : Theo Hernandez fait scandale en Italie après son expulsion stupide

L’AC Milan a été sorti de la Ligue des Champions sans gloire par Feyenoord. Et ce soir, comme souvent depuis le début de la saison, Theo Hernandez va vivre un après-match compliqué. Conspué par la presse italienne après son premier carton jaune du match (44e), qui le privait d’un potentiel huitième de finale, le latéral français n’a pas échappé aux vives critiques en se faisant expulser à la 51e minute en recevant un deuxième jaune pour simulation. Encore une fois, le leader Hernandez a flanché. Un événement marquant de la rencontre puisqu’il a fortement contrarié les plans rossoneri. Pour beaucoup en Italie, il est le premier responsable de l’élimination du Milan. Le premier à dégainer a été l’ancienne légende milanaise, Zvonimir Boban.

« Mais comment faire ? Marciniak est un trop bon arbitre, il comprend tout. Theo simule depuis des années, il va apprendre à ne plus le faire. Qu’est-ce que c’est que ça ? À quoi bon ? Il faut aller au but. Avec la VAR, on voit tout. Deux avertissements absurdes, il a été irresponsable et a dévié : c’est quelque chose qu’on ne fait pas », a-t-il déclaré au micro de Sky Italia, imité juste après par Fabio Capello. « Ce n’est pas la première fois qu’il simule. Cette fois-ci, il est tombé sur un arbitre juste et sévère qui l’a puni. Mais le plus grave, c’est le premier avertissement : là, il a fait un geste enfantin. » Rhabillé pour l’hiver dans les médias, Hernandez a-t-il également été attaqué par ses dirigeants ?

Milan fait bloc autour d’Hernandez

Sans surprise, personne à Milan n’a souhaité enfoncer le Français. À commencer par Zlatan Ibrahimovic. « Nous sommes déçus, nous sommes en colère. Nous avons manqué de maturité. Quand on gagne un but à zéro, on continue à jouer. L’arbitre ? Dur sur le deuxième jaune de Theo, à partir de là le match a changé. Nous sommes en colère, maintenant, il est important de rester avec le groupe et de penser au championnat. Dès demain, nous nous préparerons pour le prochain objectif. Theo ? Ces situations, quand elles se produisent, on ne peut pas dire si elles sont justes ou non. Je ne pense pas que Theo Hernandez soit un acteur. Il y a une situation. Ce sont des choses qui arrivent sur le terrain », a-t-il déclaré sur Sky Italia, avant de poursuivre.

« En colère contre Theo ou contre l’arbitre ? Nous sommes en colère contre nous-mêmes. C’est nous qui perdons. C’est notre faute et ce qui s’est passé est de notre responsabilité. Nous devons nous regarder dans le miroir et nous dire ce que nous avons fait de mal. Dans les matches, ces situations se produisent et vous ne pouvez pas les prévoir ou les planifier. » Un discours protecteur qu’a également tenu Sérgio Conceição. « Au cours des six années précédentes, j’ai atteint cinq fois les huitièmes de finale avec Porto. J’ai fait beaucoup d’erreurs et je continue à en faire. Le visage de cette élimination est celui de Sergio Conceição et non celui de Theo. Je le connais depuis longtemps et je sais qu’il peut faire plus, comme son entraîneur ». Épargné publiquement par ses dirigeants, Theo Hernandez sait quand même qu’il vaudra peut-être mieux pour lui de ne pas lire la presse demain matin…