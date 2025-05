Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec les grandes premières de Rayan Cherki et Pierre Kalulu

À chaque rassemblement ses problématiques, et celui-ci n’aura pas été une sinécure pour Didier Deschamps. Entre blessures, incertitudes, et même bras de fer avec certains clubs pour libérer leurs joueurs en temps voulu, le sélectionneur des Bleus a enfilé l’habit de bricoleur ces derniers jours. Privé de Dayot Upamecano, touché au genou depuis la qualification des Bleus face à la Croatie il y a trois mois (2-0, 5-4 t.a.b), et d’Eduardo Camavinga, blessé à l’adducteur et indisponible jusqu’à la fin de saison, DD a donc dû faire des choix forts pour former sa liste de 25 joueurs, dévoilée ce mercredi.

Pour rappel, les Bleus disputeront une demi-finale de Ligue des Nations face au champion d’Europe espagnol emmené par Lamine Yamal, le 5 juin à Stuttgart, et défieront ensuite l’Allemagne ou le Portugal, soit lors de la grande finale, soit lors du match comptant pour la 3e place. Ce seront donc deux nouvelles occasions de se mesurer à de grosses pointures européennes, à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde, point final de l’aventure de Deschamps à la tête des Bleus. Kylian Mbappé sera forcément habité par l’envie de remporter un nouveau Mondial, et l’attaquant du Real Madrid, brillant en club ces dernières semaines, est logiquement présent dans cette nouvelle liste concoctée par DD, trois mois après son retour en sélection.

Cherki enfin appelé

C’est également le cas d’Ousmane Dembélé, mais qui arrivera un peu plus tard à Clairefontaine, finale de Ligue des Champions oblige. Trois mois après avoir étrenné son nouveau statut d’international français, Désiré Doué est lui aussi rappelé, comme ses coéquipiers Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. En l’absence de Dayot Upamecano, le sélectionneur des Bleus a pris la décision de convoquer le Sévillan Loïc Badé, déjà appelé en septembre mais finalement forfait. La défense est d’ailleurs l’autre théâtre de nouveautés avec les retours de Clément Lenglet et de Lucas Hernandez et la première de Pierre Kalulu.

Au milieu, pas de gros changements. N’Golo Kanté absent, Aurélien Tchouameni sera de la partie, comme Adrien Rabiot et Manu Koné. Mais la grande information de cette liste reste bien évidemment la présence de Rayan Cherki, convoqué pour la toute première fois chez les A. Espéré depuis des mois par certains, le futur ex-Lyonnais avait suscité l’inquiétude du staff tricolore de le voir filer sous le maillot d’une autre sélection (Algérie ou Italie), selon L’Équipe. Auteur de 12 buts et 20 passes décisives cette saison avec l’OL, le fantasque milieu offensif de 21 ans se voit récompenser de son excellente forme. Et à un an de la Coupe du Monde, le timing est parfait pour lancer son histoire en bleu.

La liste complète des Bleus

Gardiens: Lucas Chevalier (LOSC), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais)

Défenseurs : Loïc Badé (Séville), Theo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Benjamin Pavard (Inter), Lucas Hernandez (PSG), Malo Gusto (Chelsea), Pierre Kalulu (Juventus), Clément Lenglet (Atlético de Madrid)

Milieux : Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Adrien Rabiot (OM), Mattéo Guendouzi (Lazio), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma)

Attaquants: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Juventus), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (OL)