Les supporters du Real ont tranché pour Nico Williams, Phil Foden veut tout arrêter

Nico Williams pour remplacer Rodrygo ?

La presse espagnole se penche sur les grands chantiers du Real Madrid, en particulier sur le secteur offensif, où le nom de Nico Williams agite les débats. «La porte est ouverte pour Williams», titre Marca. Selon un sondage du journal espagnol, 75 % des supporters seraient favorables à l’arrivée de Nico Williams, star de l’Athletic Bilbao et de la sélection espagnole. Rapide, technique et décisif, son profil séduit de plus en plus. Il possède une clause libératoire abordable de 58 M€. Si 31 % le considèrent comme une signature idéale, 43 % ne l’imaginent au Real qu’en cas de départ de Vinicius ou Rodrygo. Plus surprenant encore : 37 % des votants se disent prêts à se séparer des deux Brésiliens pour réinventer l’attaque madrilène.

Le calvaire de Phil Foden

Phil Foden a demandé à être mis au repos par la sélection anglaise. Selon le Daily Star, il souffre d’une blessure persistante à la cheville et traverse une période délicate sur le plan personnel. Le joueur de Manchester City traverse une saison difficile, marquée par une baisse de forme. Il a grandement besoin de souffler et de s’éloigner du football pendant un moment. Il espère profiter de quelques semaines sans football pour se rétablir mentalement et physiquement. Sa présence pour l’Euro est incertaine à la veille de l’annonce de la liste de Thomas Tuchel, désormais à la tête des Three Lions.

Tottenham met fin à la malédiction

C’est un petit tremblement de terre dans le paysage du football anglais : Tottenham a remporté la Ligue Europa, son premier trophée depuis 17 ans, en battant Manchester United 1-0 à San Mamés. Un succès historique salué par la presse, qui évoque une renaissance pour les Spurs. Le Daily Mail parle d’un Tottenham glorieux, soulignant le but décisif de Brennan Johnson comme symbole d’espoir. AS voit même le stade basque comme une terre bénie pour le club londonien. Ange Postecoglou, souvent pointé du doigt ces derniers mois, est récompensé dès sa deuxième saison, surpassant les grands noms passés sur le banc.