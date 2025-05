Équipe de France : Rayan Cherki a écoeuré l’Algérie

«C’est le début d’une belle aventure. Je suis impatient de pouvoir commencer, surtout qu’on va joueur deux beaux matchs. Donc impatient de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice.» Filmé par les caméras de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki avait le sourire au moment d’écouter la liste des 25 Bleus retenus par Didier Deschamps pour disputer le Final Four de la Ligue des Nations en Allemagne. À 21 ans, le Lyonnais a réussi à profiter de sa première grosse saison chez les septuples champions de France (12 buts, 20 passes décisives) pour convaincre enfin le sélectionneur de lui faire confiance. L’avenir international du milieu offensif n’est pas encore scellé puisqu’il faut qu’il entre en jeu face à l’Espagne en finale (ou en petite finale) pour être définitivement « verrouillé » par les Bleus.

L’Algérie se tourne maintenant vers Akliouche

Mais en Algérie, l’annonce de Deschamps et la joie affichée par Cherki ont été accueillies sans grande surprise au final. Pour DZ Foot, il s’agit simplement de la fin annoncée d’un long feuilleton. «Voilà, le dossier Rayan Cherki qui tient en haleine les supporters algériens depuis plusieurs années est sans aucun doute en fin clos. (…) Pourtant à la veille de l’annonce de la liste deux sons de cloche résonnaient, le premier annonçant un choix de Cherki pour l’Algérie ou l’Italie s’il n’était pas convoqué, rejetant même la participation à l’Euro Espoirs, alors que le second annonçait une convocation assurée avec les A français pour le prodige lyonnais», écrit le média qui se concentre désormais sur l’avenir d’un autre binational très convoité, Maghnes Akliouche.

La Gazette du Fennec évoque, elle aussi, une convocation somme toute logique. « Cherki en équipe de France : c’était écrit », peut-on lire sur le site du média qui évoque le choix de DD d’appeler enfin le Lyonnais après sa très belle saison. «Après une longue attente, Rayan Cherki est appelé en équipe de France et tire un trait sur l’Algérie. (…) La fédération algérienne aura fait ce qu’elle devait et ce qu’elle pouvait, mais le joueur a fait son choix», écrit TSA. Plutôt que de remettre de l’huile sur le feu, la plupart des médias algériens ont donc opté pour une forme de fatalisme au moment d’évoquer l’information. Sur les réseaux sociaux, la tendance est différente. Il suffit d’ailleurs de lire certains commentaires sous la vidéo de Cherki postée par l’OL sur X pour se rendre compte que le joueur a déçu et énervé plus d’un supporter des Verts, dont certains rappellent la déception vécue après le choix de Nabil Fekir. Cependant, les observateurs algériens les plus tempérés aiment rappeler que, contrairement à un Amine Gouiri qui a répondu favorablement aux Fennecs, Rayan Cherki n’a jamais clamé son envie de jouer un jour avec les Fennecs malgré les sollicitations de la fédération algérienne et que son choix est donc loin d’être une surprise.

«Nous ne pouvons plus, nous ne devons plus accepter dʼêtre le joker des Bleus.»

Une information dévoilée dans les colonnes de L’Équipe n’est toutefois pas passée inaperçue de l’autre côté de la Méditerranée. Le quotidien a indiqué que Cherki aurait menacé de jouer pour les Fennecs ou l’Italie s’il n’était pas appelé par Deschamps pour ce rassemblement. Un coup de pression démenti par le patron des Bleus en conférence de presse. «À quel point la possibilité qu’il aille avec l’Algérie a joué dans ma réflexion ? 0. Je n’ai jamais empêché un joueur de choisir, ou essayé de le bloquer. Pour ceux qui ont la double ou triple nationalité, si je ne dois pas les prendre, je ne les prends pas. Quand je les prends, c’est pour nos besoins. » Cherki a-t-il réellement brandi cette menace ? On ne le saura peut-être jamais, mais pour beaucoup, cette nouvelle affaire de binational qui se termine au bénéfice des Bleus ne cesse de confirmer que l’Algérie et les autres sélections africaines sont les principales victimes de binationaux opportunistes. Le média Shoot Africa n’y est d’ailleurs pas allé par quatre chemins pour exprimer son ras-le-bol.

« Rayan Cherki convoqué par Deschamps : « Et si on cessait dʼattendre ceux qui nous ignorent ? » Le football africain souffre. Pas dʼun manque de talent. Pas dʼun manque dʼambition. Mais dʼun manque de respect. Celui quʼon lui refuse trop souvent, même de la part de ses propres enfants. Lʼexemple le plus frappant du jour ? Rayan Cherki. Convoqué par Didier Deschamps pour lʼéquipe de France, après avoir fait circuler quʼen cas de non-sélection, il opterait pour lʼAlgérie. Une menace à peine déguisée, un chantage silencieux, mais cruel. Et dans cette histoire, comme tant dʼautres avant lui, lʼAlgérie devient le lot de consolation. Le recours de secours. Le second souffle pour carrières en suspens. Nous ne pouvons plus, nous ne devons plus accepter dʼêtre le joker des Bleus. Car lʼAlgérie, et plus largement lʼAfrique, ne sont pas des options de secours. Elles sont des patries, des identités, des histoires. Elles méritent des engagements de cœur, pas des décisions opportunistes. Et pourtant, malgré tout, nos sélections continuent de tendre la main à ceux qui les ignorent, qui les méprisent parfois, tant quʼun rêve européen est encore possible. » Le message est passé.