Antoine Kombouaré a déjà retrouvé un poste

Antoine Kombouaré a été officiellement démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes ce mardi. Assurer le maintien des Canaris en Ligue 1, dans la difficulté, n’a pas suffi à convaincre la direction du club de le conserver jusqu’à la fin initiale de son contrat (2026). L’entraîneur de 61 ans ne va pas rester sans activités bien longtemps car d’après les informations de L’Equipe, il sera aux commentaires de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter (samedi 31 mai, 21h) sur M6, qui co-diffuse le match avec Canal+.

Il assurera le duo avec Xavier Domergue, tandis que Carine Galli sera en bord de terrain. Le groupe M6 a même vu une soirée plus ambitieuse puisque Ophélie Meunier assurera la présentation de la soirée à partir de 19h25, accompagnée de Smaïl Bouabdellah à l’Allianz Arena. Les deux journalistes auront des consultants estampillés PSG puisque Luis Fernandez, Raï et Youri Djorkaeff seront présents. Le champion du monde 1998 a d’ailleurs évolué au sein du PSG et de l’Inter. Enfin, en cas de victoire parisienne, Dominique Tenza sera aux manettes d’une émission spéciale en guise d’après-match « La fête dans Paris » depuis la capitale, pendant que l’équipe emmenée par Ophélie Meunier à Munich tentera d’obtenir un maximum d’invités au bord du terrain.