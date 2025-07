Ousmane Dembélé se livre sur son incroyable saison avec le PSG

C’est une saison qui restera à jamais gravée dans les mémoires des supporters du PSG. Après des années de railleries à son égard et de déconvenues européennes, le club de la capitale est enfin allé chercher la première Ligue des Champions de son histoire le 1er juin dernier. Un moment d’histoire auquel a forcément participé Ousmane Dembélé. Arrivé dans la capitale à l’été 2023, Dembouz a pris une nouvelle envergure l’été dernier suite au départ de Kylian Mbappé. Nouveau fer de lance de l’attaque parisienne, le natif de Vernon a pris de l’épaisseur dans son jeu, mais aussi dans ses statistiques cette saison. Avec 33 buts et 15 passes décisives en 50 matches toutes compétitions confondues, le joueur formé à Rennes a réalisé une saison calibre Ballon d’Or. Enfin respecté et considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, Ousmane Dembélé n’est plus le même joueur qu’il fut il y a encore douze mois.

Fort de ce nouveau statut et considéré comme l’atout majeur du collectif huilé du PSG, l’international français (56 sélections, 7 buts) est revenu sur sa saison grandiose au micro de PSG TV : «si j’avais imaginé faire une saison comme ça avec le PSG ? Oui, j’étais venu pour ça. J’ai signé au PSG pour vivre des moments comme ça. La saison a été exceptionnelle individuellement et collectivement. On en veut encore plus. Individuellement ? C’est un bilan pas mal. Élu meilleur joueur de la LDC, c’est exceptionnel. J’étais content. Quand on sait que les plus grands ont brillé dans cette compétition et on te dit que c’est toi qui as réalisé la meilleure saison, c’est exceptionnel. Je voulais faire une grande saison, marquer beaucoup de buts et être plus décisif. Être repositionné en 9 m’a beaucoup aidé, comme mes coéquipiers. La mentalité a changé depuis le début de saison, surtout devant le but.»

Ousmane Dembélé pense avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière

Une mentalité qui a pu évoluer grâce à Luis Enrique. Jugé parfois trop dur avec Kylian Mbappé, le tacticien espagnol a réussi à faire mouche avec Ousmane Dembélé. N’hésitant pas à le mettre sur le banc lors d’un choc face à Arsenal en C1 en début de saison, l’entraîneur ibérique a su activer les bons leviers pour permettre à "Dembouz" de passer un cap dans sa carrière. Interrogé sur la relation qu’il entretient avec l’ancien coach du Barça, Dembélé n’a pas hésité à vanter les mérites de cette collaboration fructueuse : «quand j’ai signé, il m’a donné sa confiance. Il me donne beaucoup de conseils. Et il me donne beaucoup de liberté. Être dans un rôle libre, j’aime ça, pouvoir aller à gauche et à droite.» Libre sur le terrain, le numéro 10 du PSG est néanmoins attendu dans le vestiaire. Considéré comme un cadre de par son statut sportif, l’ancien du Borussia Dortmund a donné plus d’éléments sur son rôle auprès de ses coéquipiers :

«Dans le vestiaire, je reste moi-même. Le coach m’a demandé de montrer l’exemple avec l’effort défensif. Je reste le même. Je rigole beaucoup et quand il faut être sérieux, je sais me montrer sérieux, même quand il faut mettre des taquets. On passe plus de temps avec cette équipe que notre famille donc des liens se créent. Ça nous donne de la confiance et on a pu avoir des résultats exceptionnels sur cette deuxième saison. On essaye de se tirer vers le haut comme une famille. Les victoires créent beaucoup plus de lien et on reste soudés. On joue tous ensemble et il faut faire les efforts ensemble.» Pour clôturer cet entretien fleuve avec la chaîne du club, Ousmane Dembélé a été interrogé par son ami Blaise Matuidi, avec qui il a pu gagner la Coupe du monde 2018 avec la France. Questionné pour savoir s’il s’agissait de la meilleure saison de sa carrière, Dembélé ne s’est pas caché : «oui, c’est la meilleure statistiquement. Même sur un peu tout. C’est la meilleure saison de ma carrière. Ligue des Champions, Ligue 1, tous les titres… aller chercher la C1, on en parle souvent, c’est dur. J’ai pris énormément de plaisir. Quand tu fais une saison comme ça et que tu gagnes la LDC, c’est magnifique.» Nul doute qu’elle le sera assurément en cas de victoire en Coupe du monde des clubs et de sacre au Ballon d’Or le 22 septembre prochain. En tout cas, dans cette quête du BO, Dembélé peut compter sur le soutien indéfectible de son président Nasser Al-Khelaïfi.

