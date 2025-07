Ballon d’Or, PSG : l’énorme message de soutien de Nasser Al-Khelaïfi pour Ousmane Dembélé

Le 22 septembre prochain, le monde du football connaîtra le nom du Ballon d’Or 2025. Le trophée tant attendu sera dévoilé, comme à son habitude, au Théâtre du Châtelet, en plein cœur de Paris. Et tout va aller très vite, puisque les joueurs et les joueuses nommés pour les trophées seront connus dans la première quinzaine d’août. Pour le moment, outre Kylian Mbappé, Pedri, Raphinha ou encore Vitinha, les deux réels favoris pour devenir le 69e Ballon d’Or de l’Histoire sont Lamine Yamal et Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

Et si l’ensemble de la Catalogne et même de l’Espagne est au soutien de Lamine Yamal, qui pourrait être le plus jeune lauréat de l’Histoire à seulement 17 ans, les voix semblent plus dispersées du côté du Paris Saint-Germain. En effet, Vitinha et Achraf Hakimi sont également prétendants au trophée et leur campagne durant la Coupe du monde des Clubs pourraient rebattre les cartes pour la prestigieuse distinction individuelle. Mais ce vendredi, Nasser Al-Khelaïfi a apporté un soutien de taille.

La suite après cette publicité

Nasser Al-Khelaïfi a son favori

Interrogé après un entraînement de l’équipe parisienne sur le campus de l’université de Kennesaw, au nord d’Atlanta (Georgie), Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain s’est montré très clair pour le Ballon d’Or. «Si Ousmane Dembélé ne gagne pas le Ballon d’or, il y a un problème. Vu la saison qu’il a faite, une saison magnifique, aucun doute qu’il gagne le Ballon d’or. S’il ne gagne pas, il y a un problème. Il a tout fait. C’est sûr que c’est important pour le club. Mais le plus important, c’est que tout le monde joue pour l’équipe», a-t-il assuré au micro de RMC Sport.

À la veille du quart de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Bayern Munich, samedi, à Atlanta (18h), le président parisien a donc fait son choix pour son attaquant vedette, auteur de 33 buts et 15 passes décisives cette saison. De retour pour le Mondial des Clubs, Ousmane Dembélé (28 ans) pourrait même gagner quelques points supplémentaires en cas de bonnes performances et de sacre finale, alors que Lamine Yamal et le FC Barcelone ne disputent pas cette compétition. «Les joueurs, le coach, tout le monde est motivé, on prend match par match pour aller le plus loin possible», a d’ailleurs ajouté Nasser Al-Khelaïfi au sujet du Mondial des Clubs.