Le FC Nantes se sépare d’Antoine Kombouaré

Antoine Kombouaré et le FC Nantes, c’est fini, encore. Après un premier passage du côté des Canaris assez probant entre 2021 et 2023 où il a sauvé le club d’une relégation en Ligue 2 tout en remportant une Coupe de France, avant de faire vivre au Nantais une belle aventure en Ligue Europa, le coach de 61 ans avait été limogé le 9 mai 2023 pour de mauvais résultats. Remplacé par Pierre Aristouy à quatre journées de la fin, il avait toutefois fait son retour rapidement étant donné que Pierre Aristouy et Jocelyn Gourvennec avaient été limogés la saison dernière.

La suite après cette publicité

En poste depuis le 19 mars 2024 et un maintien acquis la saison dernière, Antoine Kombouaré a vécu un nouvel exercice compliqué avec les Nantais. Malgré un début de saison positif, les Canaris ont enchaîné de grosses périodes de creux. Une situation qui a failli coûter le poste du Kanak l’hiver dernier. Habib Beye était même annoncé tout proche de la Beaujoire. Au final, Kombouaré a été maintenu avec un staff réorganisé. Cela n’a pas empêché le FCN de vivre une deuxième partie de saison difficile, restant toujours à portée de tir des relégables.

Antoine Kombouaré s’en va encore

Comment souvent ces deux dernières années, Nantes a quand même trouvé les ressources pour se maintenir in extremis dans l’élite. Vainqueur de Montpellier (3-0) lors de la dernière journée du championnat, Nantes a fini 13e du classement. Mais ce ouf de soulagement a paradoxalement été fatal à AK, même si ce dernier avait récemment déclaré sur RMC vouloir honorer sa dernière année de contrat. «J’ai un contrat d’un an et je suis très heureux ici. Il faut poser la question aux dirigeants. Changer des choses, c’est avec des moyens. Il faut d’abord savoir leur position par rapport à mon année de contrat».

La suite après cette publicité

Et la réponse a été rapide. Lassée de ces mois de galère, la direction a finalement choisi de limoger Antoine Kombouaré pour la deuxième fois en un deux ans. «Le FC Nantes annonce la fin de sa collaboration avec Antoine Kombouaré, entraîneur de l’équipe professionnelle. Revenu à la tête de l’équipe en mars 2024 dans un contexte difficile, Antoine Kombouaré a su remobiliser le groupe et maintenir le club en Ligue 1. Cette saison, il a de nouveau maintenu le club dans l’élite en terminant à la 13è place du championnat. Tout au long de ces 14 derniers mois, il a confirmé sa détermination, sa fidélité et son attachement sincère au FC Nantes. Mais à l’issue de cette période éprouvante, le club estime qu’un nouveau cycle est nécessaire. Le FC Nantes remercie sincèrement Antoine Kombouaré ainsi que l’ensemble de son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien. Nous leur souhaitons à tous une bonne continuation pour la suite de leur parcours», a annoncé le FC Nantes dans un communiqué. Désormais, la chasse à un nouveau coach est lancée et celui-ci aura beaucoup de travail pour aider les Canaris à repartir dans une saison sans jouer forcément le maintien.