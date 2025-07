Mercato PSG : Luis Enrique met un stop au Bayern Munich pour Bradley Barcola

Ce samedi à 18h, la Coupe du monde des Clubs nous offrira un joli choc de football puisque le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s’affrontent en quarts de finale de la compétition. Une affiche digne d’une finale et qui aura un goût particulier pour Bradley Barcola. Moins utilisé au sein du club francilien depuis l’arrivée cet hiver de Khvicha Kvaratskhelia et l’éclosion de Désiré Doué, il est dans le viseur du Rekordmeister.

Une information qui a même poussé le président parisien Nasser Al-Khelaifi d’informer le Bayern Munich que le joueur figurait bien dans les plans du club de la capitale française. Juste avant la confrontation entre les deux équipes, Luis Enrique s’est exprimé sur le sujet. Le coach espagnol a d’abord apprécié le fait que l’ailier français soit apprécié par d’autres grosses écuries : «qui sait ce qu’il va se passer durant le mercato. Bien sûr nous aimons le fait que les autres équipes aiment nos joueurs, mais nous sommes engagés avec nos jeunes joueurs et particulièrement les jeunes français.»

Luis Enrique a envoyé un message au Bayern Munich

Il a ensuite rappelé que l’ancien de l’Olympique Lyonnais était un joueur important pour son équipe et qu’il ne le voyait pas partir : «Bradley Barcola a été un joueur clé cette saison. Il a reçu son lot de critiques à Paris. C’est sa seconde saison et c’est arrivé à d’autres jeunes joueurs bien évidemment. Cela fait partie du processus de développement individuel d’un joueur. Bien sûr, nous aimerons qu’il reste à Paris pour de nombreuses années et c’est ce que lui veut également. Je n’ai aucun doute par rapport à ça. »

Enfin, il a ensuite titillé la formation allemande en expliquant que le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 n’avaient pas à courber le dos face au Bayern Munich et à la Bundesliga : «la Bundesliga est généralement remportée par le Bayern Munich avec beaucoup de points d’avance, voire même plus que le Paris Saint-Germain en France. C’est une ligue puissante. On l’a vu avec le niveau des autres équipes allemandes. Je n’ai pas beaucoup de temps pour regarder le football allemand, mais je connais les équipes qui jouent en Ligue des champions. Je pense que le niveau est très élevé dans de nombreux championnats européens. Et on a aussi vu les performances des équipes françaises en Ligue des Champions.» Le message est passé.

