Lucas Chevalier a recalé deux clubs anglais

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Lucas Chevalier reste pour l’heure un joueur du LOSC. Pourtant, le portier de 23 ans continue d’être associé au Paris Saint-Germain, qui plus est à l’heure où le futur de Gianluigi Donnarumma reste incertain.

La suite après cette publicité

En attendant, le dernier rempart des Dogues se sent bien dans le nord de la France et a ainsi repris l’entraînement avec détermination. Ce jeudi, L’Equipe ajoute d’ailleurs que l’intéressé a repoussé une approche de Bournemouth et d’un autre club anglais de ce calibre.