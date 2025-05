Les images exclusives de l’entraînement spécial du PSG

Sous un ciel lumineux et une atmosphère détendue, l’entraînement collectif du PSG s’est déroulé ce mercredi matin sous les yeux attentifs de la presse, à l’occasion du Media Day organisé au Campus de Poissy. Sur le terrain, les joueurs ont enchaîné les ateliers avec sérieux et intensité : toros rythmés pour lancer la séance dans la bonne humeur, combinaisons offensives millimétrées et exercices de finition devant le but pour affiner les automatismes. Le ballon circulait vite, les enchaînements étaient fluides, et l’on sentait une équipe pleinement concentrée, mais sans tension apparente.

La séance a ensuite laissé place à des phases de jeu en condition de match, dans lesquelles le sens du collectif et la rigueur tactique ont été mis en avant. Luis Enrique, fidèle à ses méthodes pointilleuses, avait pris de la hauteur — littéralement — en s’installant sur un élévateur pour observer l’ensemble du terrain d’un regard panoramique. De là-haut, il a dirigé ses hommes avec précision, prenant des notes, ajustant les détails, et encourageant ses joueurs. Un entraînement à l’image de cette équipe : appliquée, soudée, et déterminée à aborder les prochaines échéances dans les meilleures dispositions.