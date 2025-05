OL : Textor affiche sa confiance avant la DNCG

John Textor n’est pas du genre à jouer petit bras. La DNCG, qui lui a fait des misères ces derniers mois ? C’est dans la poche pour l’homme d’affaires américain, si l’on en croit ses déclarations offertes à L’Equipe ce mercredi soir. « Nous avons pu communiquer activement avec les membres de l’instance, leur présentant les éléments de notre plan d’affaires bien avant notre audience prévue fin juin », a-t-il ainsi déclaré, alors qu’il devra passer l’épreuve de la DNCG le 24 juin prochain.

« Nous avons apprécié le dialogue et sommes parfaitement informés des attentes de la DNCG à l’approche de l’audience. Cette année, il n’y aura pas de surprise. Ils comprennent parfaitement notre modèle économique et nous savons ce qu’ils attendent de nous. Nous nous réjouissons à l’idée d’une saison 2025-2026 réussie », a-t-il poursuivi. Alors simple effet d’annonce pour rassurer tout le monde ? Réel optimisme ? On le saura d’ici un mois…