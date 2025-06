La superbe initiative d’Édouard Mendy au Sénégal

Édouard Mendy a le cœur sur la main. En parallèle de sa carrière de footballeur, l’ancien gardien de Chelsea oeuvre régulièrement pour le bien de la communauté sénégalaise. Samedi dernier, il s’est rendu à l’école Yakar à Keur Massar, au Sénégal, où vivent toujours ses parents. Le champion d’Afrique 2021 est devenu parrain officiel de l’établissement, qui accueille des enfants issus de milieux précaires. Par le biais de son engagement, l’école accueillera désormais 200 enfants, contre 60 auparavant.

Crédits photo : Illiasse Bams

L’établissement sera également équipé de tablettes et ordinateurs fournis par la startup Revibe, et les élèves auront accès à la plateforme éducative PowerZ, qui leur proposera des contenus interactifs en mathématiques, histoire, géographie, et d’autres matières. Lors de son passage à l’école, Mendy a pu visiter les infrastructures, échanger avec les enseignants et participer à une session de jeu éducatif avec les jeunes.