Côme : Cesc Fabregas sort du silence sur son avenir

Alors que les discussions à trois entre l’Inter Milan, Côme et Cesc Fabregas s’intensifient, et que le coach espagnol continue de témoigner un intérêt pour le poste en Lombardie, il a tenu à calmer le jeu ce mercredi. Dans un entretien donné à Londres lors du festival South by Southwest, Cesc Fabregas a affirmé publiquement sa volonté de performer sur le long terme à Côme, qui a de grandes ambitions sur le mercato.

«Je ne veux pas terminer mon passage dans un club où il y a un projet après seulement un ou deux ans de travail. Je crois vraiment au projet à long terme de Côme. Je suis venu ici en tant que joueur et je suis très heureux parce que je peux travailler comme je le souhaite», a déclaré l’ancien milieu de l’AS Monaco. Mais en privé, Fabregas veut bien rejoindre l’Inter. Affaire à suivre…