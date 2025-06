Le PSG ne mettra pas d’étoile sur son nouveau maillot

Pour célébrer son titre de Champion d’Europe avec cette première Ligue des Champions remportée, le PSG a commercialisé un maillot "collector" pour marquer le coup, disponible dès le dimanche 1er juin dans les boutiques du PSG et qui a rapidement été en rupture de stock. Une édition du maillot domicile de la saison 2024-25 ornée d’une tour Eiffel jaune avec des ailes juste au-dessus de l’écusson du Paris Saint-Germain, pour former une étoile.

La suite après cette publicité

Mais rien n’était certain pour la présence définitive d’une étoile sur le maillot du PSG. Et selon les informations de RMC, le Paris Saint-Germain a fait son choix et ne mettra pas d’étoile sur son nouveau maillot 25/26. La direction parisienne a décidé que le prochain maillot, qui sortira dans les prochains jours en vue de la Coupe du monde des Clubs, n’en comportera pas, à l’instar des grands clubs européens. Le PSG ne souhaite donc pas imiter l’Olympique de Marseille.