CR7 et Neymar ont recalé un participant de la Coupe du monde des Clubs

Dans dix jours, la Coupe du monde des clubs va débuter aux États-Unis et Fluminense sera engagé. Vainqueur de la Copa Libertadores 2023, le club brésilien est dans le même groupe que le Borussia Dortmund, l’Ulsan Hyundai et les Mamelodi Sundowns. Si on y retrouve une star mondiale avec Thiago Silva (40 ans) dans l’effectif et l’ancienne gloire du football brésilien Ganso (35 ans), on aurait pu en trouver d’autres. En effet, le président de Fluminense Mário Bittencourt a confié sur le podcast Setor Sul qu’il aurait pu recruter Cristiano Ronaldo et Neymar : «j’ai une relation – pas très étroite, mais j’appelle et il répond – avec Jorge Mendes. Il a été l’agent de Cristiano Ronaldo toute sa vie, mais il ne l’est plus. Je lui ai parlé pour savoir ce qu’il pensait de la possibilité que Cristiano Ronaldo participe à la Coupe du monde des clubs.»

«Il a été très clair avec moi et m’a dit que Cristiano n’était pas intéressé par le football brésilien pour le moment. J’ai insisté sur le fait que Fluminense porte les couleurs du drapeau portugais, que ce serait formidable de jouer au Brésil, que ce serait un rêve pour nos supporters», a-t-il poursuivi avant d’évoquer le cas Neymar. «J’ai essayé de recruter de grands joueurs. Je parle de Neymar. Quand j’ai recruté Thiago Silva, Marcelo et Fred, il ne s’agissait pas simplement de rédiger une proposition sur papier et de l’envoyer. D’abord, on contacte le joueur pour savoir s’il souhaite rejoindre le club. S’il donne son feu vert, on monte un projet. Pour être honnête, Renato Gaúcho est un bon ami de Neymar. Je lui ai parlé et je lui ai demandé ce qu’il pensait de l’arrivée de Neymar. Il a trouvé ça génial, il a parlé à Neymar. Il était gentil et poli et m’a conseillé de parler à son père. Avant cela, j’ai appelé le président de Santos. Je lui ai demandé la permission et il m’a dit qu’il pouvait appeler. Le père de Neymar a été très gentil, il n’a pas fermé la porte, il a dit qu’il aimerait avoir de ses nouvelles. L’idée était de le faire venir pour disputer la Coupe du monde», a-t-il conclu.