Vasco da Gama va mettre Dimitri Payet à la porte avant la fin de son contrat

Cette fois, l’aventure de Dimitri Payet au Vasco da Gama touche vraiment à sa fin. Souvent remis en question en raison des performances mitigées de l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille, l’avenir du Français à Rio de Janeiro a été scellé. Il faut dire que le Français a vu sa situation se dégrader au fil des mois. Sur le terrain, Payet a rarement justifié le salaire astronomique offert par son club (environ 150 000€ mensuels, ce qui est énorme au Brésil). Cette saison, le numéro 10 a d’ailleurs rendu une mauvaise copie (17 matches, 0 but, 3 passes décisives).

La suite après cette publicité

En plus de ça, Payet a eu une blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains durant un certain temps. Enfin, le Français s’est mis dans de sales draps à cause d’une affaire extrasportive et les graves accusations de l’avocate Larissa Ferrari. Nul ne sait si cela est lié à cette affaire, mais Payet a été autorisé à rentrer en France dernièrement pour régler des soucis personnels. Résultat : malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin, Payet va être mis à la porte bien avant ça. C’est ce qu’a déclaré le boss de l’écurie carioca, Carlos Amodeo.

La suite après cette publicité

Vasco en a eu marre de Payet

« Le contrat de Payet expire le 30. Nous sommes déjà en contact avec les agents du joueur pour convenir d’une éventuelle résiliation anticipée de son contrat, car nous faisons une pause du 12 au 12 du mois suivant. Son contrat expire 15 jours après la reprise de la compétition. Nous sommes donc déjà en contact avec les agents du joueur afin de convenir d’une résiliation anticipée de son contrat, compte tenu de l’importance de ce joueur, non seulement pour le football mondial, mais aussi ici, lors de son passage à Vasco. Nous pourrons ainsi clore ce cycle de la meilleure façon possible », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globo. Le média brésilien ajoute que la fin de l’histoire entre Vasco et Payet n’est bien évidemment pas une surprise.

Le club carioca avait pourtant imaginé une prolongation en début d’année, à condition que Payet accepte de diminuer son salaire. Cependant, les piètres apparitions du Français lors de ses rares apparitions avec l’équipe entraînée par Fernando Diniz ont convaincu ses dirigeants de ne plus penser à une prolongation. À Vasco, le constat depuis le début de la saison est que Payet n’apporte pas sur le terrain l’équivalent de ce qu’il reçoit, à savoir le deuxième plus gros salaire de l’effectif derrière Philippe Coutinho. En avançant le départ du Français, Vasco se libère théoriquement de l’obligation de payer au moins un mois du salaire conséquent du joueur et libère immédiatement de l’espace sur la masse salariale en vue du mercato. Reste maintenant à savoir si Payet trouvera un nouveau club pour rebondir ou s’il raccrochera les crampons à 38 ans.