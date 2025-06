EdF : le constat amer d’Adrien Rabiot

Dure soirée pour la France, mais aussi particulièrement pour Adrien Rabiot, auteur d’une prestation très compliquée ce soir face à l’Espagne. Le Marseillais a eu du mal dans la construction du jeu et a notamment été auteur d’un penalty sur Lamine Yamal en début de deuxième période. Après la rencontre, il a tenu à donner son ressenti devant les caméras de TF1.

« On sort frustré d’un match comme ça. On a eu plus de possession, beaucoup de tirs, on a péché dans la finition. On arrive à marquer 4 buts à l’Espagne, mais on en prend 5 aussi. Défensivement on a eu du mal. c’était un match ouvert. On y a cru jusqu’à la fin. On aurait mérité de l’emporter aussi. C’était une défense inédite. C’est pas facile d’aligner une défense comme ça contre une des meilleures équipes d’Europe qui joue un des meilleurs jeu avec de très bons joueurs sur les côtés. Devant on a été très bon. On a tout donné jusqu’à la fin. Frustré et déçu. On va regarder certaines choses à la vidéo », a lancé le milieu de terrain.