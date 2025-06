Le Real Madrid remporte un nouveau trophée

Cette saison n’aura pas été de tout repos pour le Real Madrid. Disputant énormément de matches, les Merengues n’ont pas eu le temps de souffler et n’ont pas réussi à trouver une harmonie tactique pour remporter suffisamment de matches cette saison. Des mauvais résultats qui ont coûté son poste à Carlo Ancelotti, remercié en fin de saison. Et après avoir seulement remporté la Supercoupe d’Europe en fin de saison, les Madrilènes ont évité la saison blanche et aspirent à gagner la Coupe du monde des clubs pour se relever de ses nombreuses déceptions. En attendant, le Real Madrid a remporté un nouveau trophée ce vendredi.

En effet, la Maison Blanche a remporté le Réputation d’Or 2023-2024. Une distinction anecdotique mais qui a quand même été salué par le club madrilène : «le Real Madrid a reçu la Réputation d’Or 2023/24, décernée par l’Association Mondiale du Sport (AMS) au club le plus réputé au monde. Le directeur des Relations Institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño, a reçu le prix des mains du président de l’AMS, Thomas Di Gianantonio, à la Ciudad Real Madrid. Ce prix, décerné depuis 2020, récompense cette année la réputation exemplaire et l’influence positive de notre club. Il souligne la manière dont il utilise sa plateforme pour défendre de bonnes causes, créer un héritage au-delà du terrain, ainsi que son engagement en faveur du progrès social.»