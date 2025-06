FC Barcelone : les reproches de Pablo Torre à Hansi Flick

Alors que l’Euro U21 débutera dans quelques jours, Pablo Torre, présent dans le groupe de Santi Denia, a accordé une interview à Sport. Au cours de cet entretien, il a notamment exprimé sa frustration quant à sa saison au Barça, reprochant à Hansi Flick son manque d’opportunités : « il y avait beaucoup de concurrence et il était difficile de jouer, mais je pense que ce n’était pas juste, et je lui ai dit. Quand j’ai joué, j’ai été très bon et je pense que je méritais beaucoup plus ».

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du Racing Santander est également revenu sur l’épisode du match contre Valence, où Gavi avait plaidé pour qu’il entre en jeu, et en a profité pour en remettre une couche sur son entraîneur : « avec Gavi, j’ai une relation très spéciale. Il a toujours pris grand soin de moi et a pensé à moi, pour que je puisse profiter des dernières minutes. Et oui, bon, ça ne m’a pas vraiment plu parce que nous menions largement, il restait 20 minutes… Je pense qu’il aurait pu prendre de meilleures décisions, comme je l’ai dit, mais bon, je n’ai rien à redire ». Concernant son avenir, le milieu de terrain en veut pas se précipiter, expliquant être « concentré sur l’Euro. » L’intéressé attend certainement des garanties avant de prendre une décision.