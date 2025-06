Pep Guardiola compare Lionel Messi et Lamine Yamal

Depuis deux ans, Lamine Yamal est la nouvelle sensation du football mondial. Montant en puissance et devenant irrésistiblement meilleur match après match, le génie du FC Barcelone est en train de prendre une incroyable dimension cette saison. Auteur d’une saison XXL avec le Barça (18 buts, 25 passes décisives en 55 matches), l’ailier de 17 ans est en lice pour remporter le Ballon d’Or en septembre prochain. Un accomplissement qui lui permettrait de devenir le Ballon d’Or le plus jeune de l’histoire et qui le placerait déjà parmi les meilleurs joueurs de l’histoire.

Forcément comparé à Lionel Messi par son parcours et ses similitudes à la Pulga, Lamine Yamal n’est pas perturbé par ces incroyables comparaisons. Ce vendredi, c’est Pep Guardiola qui s’est exprimé sur les similitudes entre les deux joueurs au micro de DAZN. Et pour l’ancien entraîneur du Barça et ex-mentor de l’Argentin, Lionel Messi reste au-dessus du lot : «Lamine Yamal ? On a beaucoup de chance au Barça d’avoir trouvé un garçon avec une vision… Je ne vais pas dire comme Leo, je suis vraiment désolé. Pour moi, il n’y aura personne, personne, personne au monde comme Messi. C’est impossible.»