Portugal - Espagne : les compositions officielles

Le Portugal va-t-il remporter sa deuxième Ligue des Nations ou l’Espagne va-t-elle faire le back-to-back ? S’ils avaient remporté la première édition de cette nouvelle compétition en 2019, les Portugais, pourtant outsiders, ont renversé l’Allemagne en demi-finale (1-2) pour se hisser en finale ce dimanche soir à Munich. La Roja, elle, a soulevé le trophée en 2023 et espère garder son titre après avoir dominé l’équipe de France (5-4) en demi. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h, heure du coup d’envoi à l’Allianz Arena.

Pour ce match, Roberto Martinez aligne un 4-3-3 avec Diogo Costa dans les buts et Joao Neves, une nouvelle fois repositionné en arrière droit, Ruben Dias, Inacio et Nuno Mendes en défense. Dans l’entre-jeu, Vitinha accompagne Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Enfin, devant, Pedro Neto et Conceiçao, préféré à Leao, seront sur les ailes et accompagneront Ronaldo. En face, Luis de la Fuente aligne également un 4-3-3 avec Simon dans les cages et une arrière-garde Mingueza-Le Normand-Huijsen-Cucurella. Au milieu de terrain, Pedri et Fabian Ruiz évolueront un cran plus haut que Zubimendi, la sentinelle. Enfin, les virevoltants Yamal et Nico Williams alimenteront Oyarzabal, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

Portugal : Diogo Costa - Joao Neves, R.Dias, Inacio, Nuno Mendes - Bruno Fernandes, Vitinha, B.Silva - Conceiçao, Ronaldo, Neto

Espagne : Simon - Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella - Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz - Yamal, Oyarzabal, Nico Williams