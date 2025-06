Le Barça a refusé un échange avec Christopher Nkunku

Bien qu’embringué dans des problèmes financiers depuis plusieurs années, le FC Barcelone compte bien se renforcer cet été pour confirmer sa belle saison réalisée et ses trois trophées remportés. Luis Diaz étant la priorité, les Catalans ne se précipitent pas vers d’autres pistes pour améliorer leur attaque. Selon Mundo Deportivo, le Barça vient de refuser un échange entre Fermín López et Christopher Nkunku. Les dirigeants blaugranas ont rapidement mis fin aux spéculations.

La suite après cette publicité

En effet, le club catalan considère Fermín Lopez (22 ans) comme un joueur d’avenir, formé à La Masia et auteur d’une progression impressionnante cette saison. Bien que le profil de Christopher Nkunku (27 ans) soit apprécié, le Barça n’envisage pas de se séparer de l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Même si Nkunku est prêt à faire un effort sur son salaire, le Barça privilégie de conserver son jeune talent, qui a disputé 46 matchs, marqué 8 buts et délivré 11 passes décisives.