Qualifs CdM 2026 : le Brésil d’Ancelotti commence difficilement, l’Argentine de Mastantuono et Balerdi assure

Les débuts de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleçao ne resteront pas dans les mémoires. Deux semaines après son dernier match sur le banc du Real Madrid, le nouveau sélectionneur dirigeait son tout premier match à l’occasion d’un déplacement en Équateur pour les qualifications au Mondial 2026 cette nuit. Une rencontre plus compliquée qu’il n’y paraissait puisque les coéquipiers du tout nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, Pacho, n’ont toujours pas perdu à domicile en n’encaissant que 5 buts en 15 matchs et restent sur une série de 8 matchs sans défaite après cette rencontre.

Face à un Brésil toujours en manque d’inspiration, la partie a accouché d’un pauvre 0-0, qui finalement semble satisfaire les deux équipes. La Tricolor reste 2e de ces éliminatoires sud-américains, deux points devant le Brésil 4e. «Nous avons fait un bon match sur le plan défensif, estimait Ancelotti en conférence de presse. Notre jeu aurait pu être plus fluide, mais au bout du compte, c’est un bon match nul. Nous sommes satisfaits et confiants pour le prochain match.» Les Brésiliens recevront le Paraguay mercredi prochain et tenteront d’obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde.

Un Brésil très pauvre offensivement

D’ici, il y a du pain sur la planche. La Seleção avec Marquinhos capitaine, associé au Lillois Alexsandro, a plutôt affiché une certaine solidité alors qu’elle restait sur une terrible défaite 4-1 en Argentine, qui a coûté son poste à Dorival Junior. Vinicius, avec le numéro 10 dans le dos, a démarré la rencontre aux côtés de Richarlison et de la future pépite de Chelsea Estevão. Ce dernier s’est procuré la meilleure situation après une récupération haute que Gerson n’a pu convertir (22e). Les autres occasions de Richarlison (52e) et Vinicius Jr (75e) n’ont rien donné non plus. Pour le Joga Bonito, il faudra repasser.

Classement général Eliminatoires CM - Amérique du Sud # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Argentine 34 15 +19 11 1 3 27 8 2 Équateur 24 15 +8 7 6 2 13 5 3 Paraguay 24 15 +4 6 6 3 13 9 4 Brésil 22 15 +4 6 4 5 20 16 5 Uruguay 21 15 +5 5 6 4 17 12 6 Colombie 20 14 +4 5 5 4 18 14 7 Venezuela 15 14 -4 3 6 5 13 17 Voir le classement complet

De son côté, l’Argentine a assuré l’essentiel en dominant le Chili 1-0 à Santiago. Sans Messi avec la première de Mastantuono (plus jeune joueur à faire ses débuts en sélection à 17 ans et 295 jours), future recrue du Real Madrid, qui a remplacé le Lyonnais Thiago Almada en fin de rencontre, l’Albiceleste n’a pas tremblé. Déjà qualifiés pour le Mexique, les États-Unis et le Canada, les hommes de Lionel Scaloni s’en sont remis à un but de Julian Alvarez au quart d’heure de jeu (16e). Au rayon des bonnes nouvelles, Balerdi, titulaire en charnière aux côtés de Romero, a sorti une très bonne copie.