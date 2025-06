La Juventus veut jouer un sale coup au Napoli pour Jonathan David

Libre de tout contrat avec son départ de Lille, Jonathan David (25 ans) est notamment dans le viseur du Napoli qui tente de s’offrir ses services. Cependant, les Napolitains auront un concurrent de taille puisque selon le Corriere dello Sport, la Juventus est intéressée et pourrait offrir une prime à la signature entre 20 et 25 millions d’euros pour l’attaquant canadien.

Ce dernier a d’ailleurs évoqué ces rumeurs pour The Athletic : «un accord avec la Juve ou Naples ? Non ! C’est un club qui vient de remporter la Serie A. Et je suppose qu’ils ne veulent pas juste gagner la Serie A une année et dire : "OK, on gagné, c’est tout." Évidemment, c’est un club ambitieux, qui jouera la Ligue des champions. La pression de jouer pour la Juve ? Je pense que partout où l’on va, il y a toujours la pression de performer chaque semaine, la pression de conserver sa place, la pression des supporters, parce qu’il faut évidemment gagner tous les matchs. La pression est toujours présente, où que l’on aille.» Tout reste à faire pour la Juventus et le Napoli dans le dossier Jonathan David.