Mercato : Naples met 200 M€ sur la table pour faire plaisir à Antonio Conte

Le Napoli a peut-être réussi son plus gros coup du mercato. Alors qu’il était annoncé tout proche d’un retour la Juventus, Antonio Conte a finalement choisi de rester plus près du Vésuve que des Alpes. « Nous avons un contrat, et puisque nos visions pour l’avenir coïncident, il est juste de continuer ensemble : nous sommes des personnes sérieuses, donc nous allons de l’avant. Ces derniers jours, nous avons analysé ce qui a été fait de bien et de moins bien : fêter un Scudetto avec le peuple napolitain a été incroyable, et notre objectif est de continuer ensemble pour rendre ces supporters toujours plus fiers. »

De Bruyne comme première recrue de choix

Une excellente nouvelle pour les supporters des Partenopei qui craignaient de revivre le même scénario qu’en 2023 lorsque Luciano Spalletti avait quitté le navire après avoir remporté le titre, avant d’être remplacé par Rudi Garcia. Conte resté, le président Aurelio De Laurentiis doit désormais honorer ses promesses. Autrement dit, si Antonio Conte a accepté de poursuivre l’aventure, c’est parce qu’il a sans doute eu des garanties pour le mercato. Pour rappel, le coach italien avait été très marqué par le départ de Khvicha Kvaratskhelia au PSG en plein milieu de la saison. Hors de question de revivre pareil scénario. Conte veut des renforts de choix. Et ADL va mettre les moyens pour exaucer les vœux de son entraîneur.

Le journal napolitain Il Mattino indique d’ailleurs qu’un budget mercato de 200 M€ sera accordé à Conte. Une enveloppe XXL pour un club et surtout un président qui n’a pas l’habitude de céder aux appétits de ses coaches sur le mercato. Kevin de Bruyne sera sans doute la première recrue napolitaine. Le Belge de 33 ans ne sera pas le renfort le plus coûteux puisqu’il arrive libre de tout contrat après dix ans passés à Manchester City (108 buts, 177 passes décisives en 422 matches). Cependant, un contrat de trois assorti d’un salaire annuel de 8 M€ ainsi qu’une prime à la signature de 10 M€ lui ont été proposés. Autre joueur libre, le buteur canadien Jonathan David (25 ans) doit lui aussi donner sa réponse selon Il Corriere dello Sport. Pour rappel, un contrat de quatre ans avec un salaire annuel de 6 M€ a été offert à l’ancien serial buteur du LOSC (109 buts inscrits en 232 matches).

Le Napoli vise des profils très cotés

Avec un budget mercato de 200 M€, le Napoli ne compte toutefois pas recruter uniquement des joueurs libres de tout contrat. Avec une telle enveloppe, les Partenopei ne s’interdisent rien. Pour l’attaque, si David fait faux bond, Il Corriere dello Sport assure que le profil de Moise Kean (Fiorentina) est étudié, tout comme celui du très convoité Viktor Gyökeres (Sporting CP). Enfin, si KDB viendra renforcer l’entrejeu, le directeur sportif Giovanni Manna a pour objectif de remplacer Kvaratskhelia. Pour ce faire, trois noms reviennent dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Trois noms pour lesquels le Napoli avait tenté sa chance en janvier dernier. Le premier est le Parisien Kang-in Lee. Scotché au banc des remplaçants dans la capitale française, le Sud-Coréen a été mis dans la liste des transférables par les Rouge et Bleu. Son prix de départ est situé entre 20 et 30 M€.

Le deuxième est le Neymar hollandais, Noa Lang. Le Batave sort d’une bonne saison avec le PSV (14 buts, 12 passes décisives en 44 matches). Un dossier qui devrait coûter plus cher que celui du Parisien. Enfin, le dernier nom évoqué est sans surprise celui d’Edon Zhegrova. Libre en 2026, le Kosovar a fait savoir au LOSC qu’il ne prolongera pas. De quoi obliger les Dogues à accepter un transfert dès cet été. Malgré une absence des terrains depuis le moins de décembre 2024, le feu-follet lillois reste très apprécié par les Napolitains. Estimé à 25 M€, Zhegrova a les capacités pour être le nouveau dynamiteur des défenses de Serie A. Affaires à suivre.