LdN : le message de Lamine Yamal à Cristiano Ronaldo avant la finale

L’Espagne s’est fait peur, mais a bien arraché son ticket pour la finale de la Ligue des Nations. Face aux Bleus, les joueurs de Luis de la Fuente ont bien cru que les tricolores allaient effectuer le coup du siècle en remontant leurs quatre buts d’écart, mais n’y sont pas parvenus. Parmi les éléments de la Roja en grande forme hier, il y avait bien évidemment Lamine Yamal. Le Barcelonais s’est offert un doublé, et a réalisé une jolie partition dans l’ensemble. Le gaucher retrouvera le Portugal en finale, et un certain Cristiano Ronaldo. Et le joueur de 17 ans ne semble pas impressionné.

Présent en conférence de presse après le succès contre la France, celui qui a marqué des points dans la course au Ballon d’Or ce jeudi a montré beaucoup de respect pour la légende du Real Madrid, tout en expliquant qu’il ne pensait qu’à la victoire : «nous respectons tous Cristiano, c’est une légende du football, mais je ferai mon travail, qui est de gagner.» L’intéressé doit certainement penser la même chose.