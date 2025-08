Arsenal : du renfort en attaque et une stabilité défensive pour enfin passer le cap

Le chantier offensif n’était pas immense, mais assez bien identifié. Depuis plusieurs saisons, Arsenal pêche dans la finition lors des grands rendez-vous. Depuis le départ d’Aubameyang en 2022, les Gunners ne possèdent plus ce renard des surfaces en capacité de marquer plus de 25 buts en une saison. D’où l’arrivée de Viktor Gyökeres, qui répond à ce besoin précis : un vrai numéro 9, capable de convertir les innombrables situations créées par le collectif d’Arteta.

L’ancien buteur du Sporting CP, auteur de 54 buts toutes compétitions confondues l’an passé, débarque avec un statut de titulaire dans l’axe. Puissant, habile dos au but, agressif dans la surface, Gyökeres offre un profil que Gabriel Jesus ou Kai Havertz n’ont jamais vraiment incarné. Un ajustement important, presque chirurgical, dans un effectif déjà bien huilé. Et ce n’est pas le seul renfort offensif. Arsenal a également mis la main sur Noni Madueke, profil hybride, capable d’évoluer en 10, mais également sur les ailes. Un atout majeur de plus pour suppléer Martinelli et Saka.

Une stabilité défensive précieuse

La grande force d’Arsenal l’an dernier était sa défense. Et c’est là que le mercato londonien envoie un message clair : on ne touche à rien. Lewis Skelly, Saliba, Gabriel, White, et Raya dans les cages, le socle défensif reste donc inchangé. Cette volonté de continuité est une stratégie à part entière. En effet, cela permet à Arsenal de conserver ses automatismes, sa rigueur tactique et son efficacité défensive. Le recrutement du gardien expérimenté Kepa Arrizabalaga, ancien portier de Chelsea, vient simplement renforcer le banc et assurer une hiérarchie claire derrière Raya. Dans une Premier League où les entraîneurs valsent d’une saison à l’autre, hormis Guardiola, Mikel Arteta fait figure d’exception.

Arrivé en 2019, l’Espagnol a été soutenu malgré des débuts difficiles. Cinq ans plus tard, son empreinte est partout, que ce soit au niveau du jeu, dans les choix tactiques, et dans les profils ciblés lors du mercato. Il est le pilier du projet Arsenal, à l’image de Luis Enrique au PSG. Plutôt que de tout casser après trois deuxièmes places consécutives, les Gunners choisissent la continuité. Beaucoup y voient un verre à moitié vide, incapables de dépasser City ou Liverpool. Arsenal se fait beaucoup critiquer sur cet aspect sur les réseaux sociaux.

Un effectif solide et complet

Mais on peut aussi le voir à moitié plein : trois saisons de progression, trois podiums, trois deuxièmes places, et une équipe toujours plus proche du sacre. Les fondations sont solides, et la direction ne tombe pas dans la panique du court terme. Le mercato n’a pas seulement comblé les manques, il a surtout densifié l’effectif. L’arrivée de Zubimendi vient enrichir un milieu de terrain déjà bien fourni autour d’Ødegaard, Merino et Rice. L’éclosion du jeune Lewis Kelly, espoir anglais au profil box-to-box, confirme aussi l’attachement du club à son ADN.

Tandis qu’en attaque, la concurrence est plus forte que jamais : Gyökeres, Jesus, Havertz, Martinelli, Saka, Madueke ou encore Trossard… Arsenal possède désormais plusieurs joueurs polyvalents de haut niveau à presque chaque poste offensif. Une profondeur d’effectif indispensable pour rivaliser avec Manchester City et Liverpool, qui, eux aussi, se sont grandement renforcés. Arsenal est donc plus que jamais un concurrent direct pour le sacre du championnat anglais.