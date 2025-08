Accord trouvé, Jordan Ferri se rapproche de la Sampdoria

La Sampdoria, qui a lancé son mercato en officialisant la venue du jeune attaquant Marvin Çuni, s’apprête à accueillir un renfort d’expérience au milieu de terrain. Selon nos informations, Jordan Ferri, 33 ans, devrait bien rejoindre le club italien. Formé à l’Olympique Lyonnais, l’actuel milieu de Montpellier compte plus de 350 matchs en Ligue 1 et plusieurs apparitions européennes.

Relégué en Ligue 2, le MHSC serait prêt à libérer son joueur, auteur de 27 rencontres et 2 passes décisives la saison dernière. Un accord est déjà conclu pour un contrat d’un an, plus une saison en option. Ferri est attendu dès demain soir à Gênes pour finaliser son transfert.