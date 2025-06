Équipe de France : la presse madrilène tape fort sur Kylian Mbappé

Il pourra au moins se satisfaire d’avoir mis fin à une disette de 7 matchs sans marquer avec l’équipe de France. Même s’il est très attaché aux statistiques, Kylian Mbappé éprouvait de la déception hier après la spectaculaire défaite des Bleus contre l’Espagne (5-4) en demi-finale de Ligue des Nations. Il jouera face à l’Allemagne dimanche le match pour la 3e place. «On a les boules parce qu’on voulait gagner. On a joué avec l’envie, mais au final on a perdu. On est frustrés» réagissait-il à la sortie du match hier soir.

Il venait de faire part de son agacement vis-à-vis de l’arbitrage. Car même s’il savait que son équipe avait globalement été dominée par son adversaire, il s’était mis à croire en un improbable retour avoir été mené 1-5 à la 67e. Le but de Kolo Muani à la 90e+3 a permis un mince espoir jusqu’au coup de sifflet un peu plus rapide que l’avait laissé penser le tableau d’affichage. «C’est juste que quand il y a cinq minutes (de temps additionnel), il faut jouer cinq minutes. Ce n’est pas cinq minutes qui s’écoulent, c’est complètement différent.»

Même la presse madrilène défend Lamine Yamal face à Kylian Mbappé

L’Espagne n’a d’yeux que pour Lamine Yamal ce matin, qu’elle voit comme le prochain Ballon d’Or. Il faut dire que la comparaison avec Kylian Mbappé fait mal, y compris aux Madrilènes. «Lamine, le plus grand cauchemar de Mbappé» titre mêmeMarca dans son édition du jour. «Sur les huit matchs où les deux joueurs se sont affrontés, le talent espagnol en a remporté sept», y est-il écrit plus loin. La seule victoire du Français sur son rival remonte au printemps 2024 lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG.

«Il semble que Lamine Yamal soit déterminé à perpétuer la légende du Roi Midas. Tout ce qu’il touche se transforme en or. Débattre aujourd’hui de qui mérite le Ballon d’Or paraît téméraire car la réalité est que l’Espagnol a dansé son propre tango face à Dembélé et Mbappé, deux autres favoris pour la plus haute distinction individuelle du football mondial.» L’autre quotidien pro-Madrid, AS, fait lui aussi front derrière la star blaugrana. Il s’est permis d’afficher une passe anecdotique en talonnade de Mbappé devant Lamine Yamal. «Le geste de Mbappé lorsqu’il trouve Lamine devant lui et qui n’a pas été vu : totalement inutile.» Ça cogne fort.