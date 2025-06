Équipe de France : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

L’équipe de France ne disputera pas la finale de la Ligue des Nations. Sur le papier, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés 5-4. Mais dans le contenu u, nos Bleus ont pris très cher. Menés 5-1, les partenaires de Kylian Mbappé n’ont pas pesé bien lourd avant cette fin de match complètement folle. D’ailleurs, le numéro 10 français est allé en dire quelques mots à l’arbitre de la rencontre.

Interrogé par TF1 à l’issue de la rencontre, Mbappé s’est expliqué. « C’était le temps de jeu effectif. Le problème, c’est un truc récurrent. Si j’en parle maintenant, on va me prendre pour un rageux, donc je n’ai pas envie d’en parler. Quand on a 5 minutes (de temps additionnel, ndlr), faut jouer 5 minutes, ce n’est pas cinq minutes qu’ils s’écoulent », a-t-il confié, avant de parler du match.

Mbappé a les boules

« À chaud, je dirais qu’on a bien joué, on a eu des séquences de jeu qu’on n’a pas eu depuis longtemps. On a su garder le ballon, avoir une structure, se créer pas mal d’opportunités. Le problème, c’est qu’on a eu dix minutes de trou en première période, on prend deux minutes. Dix minutes de trou en deuxième, on prend deux buts. Ça se paie cash dans les matches de haut niveau, mais c’est encourageant », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

«On a un long chemin vers la Coupe du Monde. Il faut tirer des leçons, ce n’est pas suffisant parce qu’on ne gagne pas et qu’on n’est pas constant sur 90 minutes, mais il y a du mieux». Enfin, le capitaine des Bleus a également été interrogé sur la défense expérimentale des Tricolores. Mais selon lui, ce n’est pas une raison pour expliquer cette défaite. « Ce n’est pas une excuse. On est des joueurs de haut niveau, ils ont fait ce qu’ils ont pu. Quand on ne sort pas avec la victoire il y a les points négatifs qui vont ressortir, mais il n’y a pas que du négatif ce soir. On a les boules parce qu’on voulait gagner. On a joué avec l’envie, mais au final on a perdu. On est frustrés. »