Le bilan de Mbappé comme capitaine fait parler, la presse transalpine dézingue l’Italie

Le bilan de Mbappé comme capitaine fait parler

L’Equipe dresse le bilan des deux ans de Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France. Un bilan peu reluisant pour le joueur du Real Madrid, symbole d’une Coupe du Monde 2022 au final frustrant, mais pourtant assez réussi, mais aussi d’un mauvais Euro 2024, tant collectivement que personnellement. Le quotidien fait aussi état du repositionnement de Mbappé dans l’axe de l’attaque et une influence qui ne se fait pas sentir dans les moments durs. Attention, il est aussi rappelé que l’actualité de l’international français a pu peser dans ses performances, entre son départ du PSG et ses affaires extra-sportives. Ses deux petits buts lors des 11 derniers matchs des Bleus font aussi parler, d’autant plus que d’autres coqueluches viennent ébranler le statut du capitaine, comme Désiré Doué ou Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

L’Angleterre réagit au départ d’Ange Postecoglou

L’éviction d’Ange Postecoglou occupe toutes les unes des quotidiens sportifs britanniques. «Au-revoir mec» titre le Daily Mirror, avec une référence à l’origine australienne du désormais ex-entraineur de Tottenham. Le journal indique aussi que son sort était scellé bien avant la finale d’Europa League gagnée par son équipe, mettant fin à une disette de 17 ans. Le Daily Telegrah ajoute qu’il avait regagné le cœur des fans avec cette victoire, mais pas celui de son président.

La presse italienne dézingue la Squadra azzurra

La défaite cinglante 3-0 de la Squadra Azzurra contre la Norvège fait énormément parler, avec notamment la Gazzetta dello sport qui parle de désastre, avec un ordre : « ça suffit ». La qualification directe pour la Coupe du Monde est déjà en danger. « Le mondial s’éloigne » titre le quotidien aux pages roses, un désastre puisque ce serait là troisième absence de suite de l’Italie à la plus belle des compétitions internationales. Les critiques pleuvent sur l’équipe, la Gazzetta dello Sport avoue qu’il n’y a rien à sauver du match, si ce n’est le courage de Coppola ou l’unique tir cadré de Lucca.