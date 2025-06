Leverkusen : l’offre absolument folle de Liverpool pour Florian Wirtz

Alors qu’un accord semblait conclu entre Liverpool et Leverkusen pour la signature du prodige Florian Wirtz, autour des 100 millions d’euros, le club allemand a fait volte face, réclamant plus d’argent. Et selon The Times, les Reds ont craqué. Le tabloïd anglais révèle que la direction de Liverpool a accepté les termes demandés par Leverkusen, qui placerait donc le transfert autour des 150 millions d’euros.

Avec une telle somme, Florian Wirtz deviendrait le troisième joueur le plus cher de l’histoire derrière les signatures de Neymar à Paris (222 millions) et de Kylian Mbappé au PSG également (180 millions). Il devancerait des joueurs comme Philippe Coutinho (145 millions), Ousmane Dembélé (135 millions) ou Joao Felix (127 millions).