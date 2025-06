EdF : les mots forts de Kylian Mbappé sur Rayan Cherki

Convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France, Rayan Cherki a brûlé la rétine. Entré en cours de jeu contre l’Espagne jeudi, le futur joueur de Manchester City a sonné la révolte en étant impliqué sur trois buts malgré la défaite des Bleus (5-4). Des qualités évidentes dont était conscient Kylian Mbappé.

«On a essayé de l’accompagner du mieux possible pour qu’il se sente lui-même et qu’il fasse ce qu’il a fait sur le terrain. Les qualités sont évidentes, on le savait, on n’en a jamais douté. Il va nous apporter. Maintenant, tout part de la tête, on voulait qu’il se sente bien pour que ses pieds parlent d’eux-mêmes», a indiqué le Madrilène en conférence de presse ce samedi.