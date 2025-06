Lamine Yamal a frappé un grand coup pour le Ballon d’Or face à Dembélé et Mbappé

L’Espagne a affiché sa large supériorité face à l’équipe de France hier en demi-finale de Ligue des Nations. Et même si la Roja s’est fait un peu peur sur la fin (5-4 score final), notamment après l’entrée de Rayan Cherki, elle jouera bien le titre contre le Portugal de Cristiano Ronaldo dimanche prochain. C’est évidemment Lamine Yamal qui fait encore beaucoup parler de lui ce matin. Double buteur et passeur décisif, l’ailier de 17 ans a marqué les esprits et mieux encore. Dans son match à distance dans la course au Ballon d’Or qui l’oppose à Ousmane Dembélé, et à un degré moindre Kylian Mbappé, il l’a largement emporté.

La suite après cette publicité

«Je voterais pour le meilleur joueur de l’année, mais si vous voulez le jouer jeudi, on le joue jeudi. Je le donnerais au meilleur joueur de l’année, et je le garderais pour moi» avait-il lancé avant la rencontre face aux Bleus. Ses chambrages sur les réseaux sociaux à la veille de la rencontre (il avait posté une photo de son but en demi-finale de l’Euro) étaient un simple échauffement pour lui. Il en a remis une couche après le coup de sifflet final. «Pour moi, le Ballon d’Or est pour le meilleur joueur de l’année. Mais si certains voulaient le donner sur ce match, bah moi j’étais ouvert à ça, sans problème.»

La suite après cette publicité

Yamal marque des points face à Dembélé

L’arrogance ne l’a pas desservie. Au contraire même puisqu’il a encore éclaboussé ce match de son talent, écœurant une défense tricolore aux abois. Lenglet a vécu un calvaire et Theo Hernandez, après de bons débuts, a fini par abdiquer avec un carton jaune pour ceinturage, saoulé des accélérations du Barcelonais. «Il a fait une déclaration. C’est le meilleur joueur du monde et, bien sûr, à mon avis, il mérite ce Ballon d’Or», estimait son sélectionneur Luis de la Fuente après le match. Lamine Yamal fut au rendez-vous là où tout le monde l’attendait, et a surclassé Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Le Parisien n’a pas fait un mauvais match, loin de là même, mais il n’a pas marqué de points dans la course au Ballon d’Or. Aligné sur le côté droit, il a été le détonateur des Bleus durant la première période en décalant Mbappé (7e) avant de servir Olise (11e), de cadrer sa frappe (37e), avant de trouver le poteau (72e). Fatigué après ses 90 minutes en finale de la Ligue des Champions samedi et même un peu blessé, il a cédé sa place dans le dernier quart d’heure. Le capitaine français a en revanche connu une prestation plus mitigée malgré son but sur penalty et sa passe pour Cherki. Il est tout de même sur une saison à 43 buts mais apparaît plus en retrait pour la distinction individuelle suprême.