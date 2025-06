Ballon d’Or : la déclaration piquante de Lamine Yamal

Le rendez-vous était pris. Pour beaucoup, c’est à l’occasion de cette demie de Ligue des Nations entre l’Espagne et la France que le Ballon d’Or 2025 se jouerait. Il faut dire qu’il y avait les deux principaux candidats au Graal des distinctions individuelles sur la pelouse : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et même Kylian Mbappé si on pousse un peu plus loin.

Le constat est sans appel, c’est l’Espagnol qui est sorti gagnant de ce match dans le match, avec un doublé et une belle prestation. Après le match, il s’est exprimé devant les médias, répondant à ceux qui attendaient de voir Dembélé ou Mbappé être meilleurs que lui ce soir. « Pour moi, le Ballon d’Or est pour le meilleur joueur de l’année. Mais si certains voulaient le donner sur ce match, bah moi j’étais ouvert à ça, sans problème », a-t-il répondu, un peu ironiquement. Le message est passé.