EdF : Ousmane Dembélé est sorti blessé contre l’Espagne

Soirée difficile pour Ousmane Dembélé. Titulaire face à l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations, l’attaquant du PSG dû quitter la pelouse à la 76e minute, remplacé par Randal Kolo Muani. Touché au quadriceps gauche, le numéro 7 de l’équipe de France souffre d’une petite alerte musculaire selon les premières constatations du staff médical, révèle Le Parisien.

Tricolore le plus en forme, l’ambidextre a néanmoins vu son concurrent au Ballon d’Or Lamine Yamal briller avec un doublé pour la Roja. Quant à sa participation au match pour la troisième place contre l’Allemagne dimanche, elle est incertaine. Des examens complémentaires détermineront la gravité de la blessure et sa possible disponibilité.