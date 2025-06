Ballon d’Or : Lamine Yamal se prononce sur le vainqueur

Samedi soir, Ousmane Dembélé a fait un pas vers le Ballon d’Or grâce au succès du PSG en Ligue des Champions. Le Français est le favori pour remporter ce titre, même si beaucoup estiment que Lamine Yamal, étincelant avec le Barça, mériterait d’être sacré. Mais qu’en pense l’Espagnol ? Interrogé par la Cadena COPE, il a donné son avis sur ce sujet.

« Je ne pense pas à gagner le Ballon d’Or. Je pense à prendre du plaisir, à bien jouer, et si cela doit arriver, cela arrivera.» Concernant le match de Ligue des Nations entre la France et l’Espagne qui peut déterminer le vainqueur entre Dembouz et lui, il a confié : « si vous deviez donner le Ballon d’Or, à qui le donneriez-vous ? Au vainqueur de jeudi ou au meilleur joueur de l’année ? Je voterais pour le meilleur joueur de l’année, mais si vous voulez le jouer jeudi, on le joue jeudi. Je le donnerais au meilleur joueur de l’année, et je le garderais pour moi.» Le message est passé…