Le Paris FC officialise 4 renforts !

Promu en Ligue 1, le Paris FC s’apprête à vivre un été mouvementé. Ce jeudi, le club parisien a d’ailleurs annoncé une première vague de renforts avec la signature de quatre jeunes joueurs issus du centre de formation.

Les milieux de terrain Aymerick Bering et Kamil El Kit, le défenseur Anis Fatahine et l’attaquant Zakarya Khaldi ont ainsi intégré l’équipe première. «Cette étape marque un tournant dans leur parcours et confirme l’engagement du Paris FC pour la formation et le développement de nos jeunes talents», précise le communiqué francilien.