Brest s’intéresse à Anthony Lopes

Souvenez-vous, après avoir été mis au placard du côté de l’OL pendant une bonne partie de la saison, Anthony Lopes avait décidé d’accepter le défi du FC Nantes en janvier dernier. Le portier portugais arrivait en tant que numéro un pour aider le club à se maintenir dans l’élite. C’est une mission accomplie puisque les Canaris joueront bien en L1 la saison prochaine.

Mais en plus de réussir cette mission, Anthony Lopes a retrouvé des sensations sur les terrains de football et son profil a séduit d’autres écuries françaises. Selon nos informations, Brest s’intéresse à l’ancien gardien de l’OL. Alors que Marco Bizot est convoité cet été et sur le départ, la direction brestoise pense au profil de Lopes pour lui succéder. A suivre…