PSG : Nasser Al-Khelaïfi se moque de la Liga

Champion d’Europe douze ans après les débuts du projet de QSI qu’il représente par son rôle de président, Nasser Al-Khelaïfi est sûrement l’être humain le plus soulagé par le succès du Paris Saint Germain en Ligue des Champions cette saison, ponctué par une éclatante victoire en finale contre l’Inter Milan. Au moment d’évoquer la réussite de son entraîneur Luis Enrique au micro d’AlkassTVSports, il en a profité pour glisser un petit tacle au championnat espagnol.

La suite après cette publicité

«Il est plus facile de marquer en Liga qu’en Ligue 1. Luis Enrique a porté haut les couleurs de la Ligue 1 et l’a défendu de ceux qui l’appellent la Farmers League», a ironiquement chambré le président parisien. De quoi piquer l’orgueil de l’actuel meilleur buteur de Liga et Soulier d’Or européen… Kylian Mbappé.