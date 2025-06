PSG : le beau geste de Donnarumma avant la finale de Ligue des Champions

Sacré champion d’Europe pour la première fois de son histoire le 31 mai dernier, le PSG a probablement réalisé la plus grande saison de son histoire. Le groupe de Luis Enrique est monté en puissance tout au long de l’exercice, affichant un visage très uni et collectif. Et l’anecdote d’Ousmane Dembélé à propos d’une attention de Gianluigi Donnarumma ne fera pas changer d’avis les observateurs, bien au contraire.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à France-Football, le Français a expliqué que le portier parisien avait distribué une lettre à chaque joueur dans le bus qui menait l’équipe à l’Allianz Arena, avant la finale : « Donnarumma a remis des lettres à tous les joueurs, tout le staff. Il a fait un petit mot de soutien en disant que ce qu’on a fait cette saison, ça a été exceptionnel. Et c’était quelque chose de fort, en plus il l’a mis en français, en anglais, en portugais, pour tout le monde. Ça a vraiment motivé tout le monde. On avait déjà la motivation, mais encore plus après ça. C’était un très beau geste de sa part ». Un superbe geste, qui en dit très long.