Le Portugal dompte l’Espagne au bout du suspense et remporte la Ligue des Nations !

Jour de finale ! A l’Allianz Arena, l’Espagne et le Portugal croisaient le fer dans le cadre de la finale de la Ligue des Nations. Après sa victoire contre l’équipe de France, la Roja, championne d’Europe en titre, pouvait confirmer sa suprématie continentale. Alignés en 4-3-3 avec Oyarzabal, Lamine Yamal et Nico Williams en attaque, les hommes de Luis de la Fuente, dominateurs en début de rencontre, ne tardaient d’ailleurs pas à faire la différence. Profitant d’un ballon renvoyé par João Neves, Zubimendi ouvrait le score d’un plat du pied droit (0-1, 21e).

La suite après cette publicité

Sonné mais loin d’être résigné, le Portugal réagissait dans la foulée. Après avoir effacé Huijsen d’un crochet, le Parisien Nuno Mendes enchaînait d’une frappe limpide croisée du pied gauche à ras de terre (1-1, 26e). Relancée, la Seleção tenait ensuite tête à la Roja avant de craquer, une nouvelle fois, juste avant la pause. Sur une offrande de Pedri, Mikel Oyarzabal, servi dans le dos de Gonçalo Inacio, trompait Diogo Costa d’une frappe du pied droit (1-2, 45e). Devant à la pause, l’Espagne allait finalement subir dès le retour des vestiaires.

Le Portugal vient à bout de la Roja !

Auteur d’une frappe sur la droite d’Unai Simon, Bruno Fernandes pensait égaliser mais l’arbitre de cette finale refusait finalement le but pour une position de hors-jeu au départ de l’action (49e). Si la Roja espérait dans la foulée faire le break, Diogo Costa s’interposait face à Fabian Ruiz et laissait les Portugais en vie (56e). Un choc qui allait prendre une nouvelle tournure peu après l’heure de jeu. Sur un nouveau travail étincelant de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo profitait du centre dévié par le Parisien pour reprendre de volée et égaliser (2-2, 61e).

La suite après cette publicité

Dans la dernière demi-heure, Pedri voyait lui sa frappe repoussée par Nuno Mendes (63e) alors qu’Isco butait sur un Diogo Costa encore impérial (83e). Malgré une grosse pression espagnole dans les derniers instants, les deux formations partaient finalement en prolongation. Entré en jeu à un quart d’heure du terme, Rafael Leão s’illustrait rapidement mais la défense espagnole veillait au grain. En fin de première période, la Seleção se montrait encore dangereux mais aucun portugais ne parvenait à conclure après un joli mouvement entre Bruno Fernandes et Nuno Mendes (104e).

Dos à dos, les deux sélections ne parvenaient toujours pas à se séparer lors de la seconde mi-temps des prolongations et la finale de la Ligue des Nations allait finalement se décider lors d’une fatidique séance de tirs au but. Après un début de séance parfaite où Portugais et Espagnols faisaient preuve d’un sang-froid glaçant, Alvaro Morata manquait sa tentative. Dans la foulée, Ruben Neves s’élançait et convertissait le tir au but décisif. De quoi offrir la Ligue des Nations au Portugal au terme d’une soirée incertaine.