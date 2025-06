Real Madrid : Benfica retient Carreras pour la Coupe du monde des clubs

Alors que le transfert d’Alvaro Carreras au Real Madrid s’enferme dans un étrange imbroglio entre Benfica et le Real Madrid, les portugais ont trouvé un nouveau moyen de pression sur leur homologue espagnols. En effet, Benfica a décidé de resserrer les négociations et obligera le joueur à embarquer dès dimanche dans l’avion qui emmènera l’équipe portugaise aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs.

Comme l’a rapporté Marca, la saga autour du recrutement d’Álvaro Carreras touche à sa fin. Après d’âpres négociations, Benfica et le Real Madrid finalisent les détails du transfert du latéral, qui le verrait retourner dans son pays d’origine avec l’objectif de disputer la Coupe du Monde des Clubs sous les couleurs du Real Madrid. Cependant, ces détails pourraient causer plus de problèmes que prévu, et le fait que Benfica fasse voyager Carreras vers les États-Unis en est la preuve.