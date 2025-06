CdM des clubs : le Real Madrid négocie pour faire jouer Mastantuono

Si Franco Mastantuono sera sans aucun doute un joueur du Real Madrid, la date à laquelle ce sera officiel est de plus en plus floue. En effet, selon Marca, si les premières rumeurs évoquaient son arrivée en janvier 2026 ou en août de cet été, tout s’accélère et il n’est plus exclu que l’Argentin porte le maillot du Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis.

L’approche initiale a changé, et les besoins urgents du Real Madrid se situent également au milieu de terrain. Après avoir soumis plusieurs questions à la FIFA, la direction du Real Madrid a trouvé un moyen pour que le joueur puisse enfin changer de confédération sans problème, même s’il n’aura 18 ans qu’en août. Ce changement de lieu s’appuie sur des précédents de joueurs argentins détenteurs de passeports italiens ou français qui, avant même d’avoir atteint la majorité, ont pu changer de continent et jouer en Europe.