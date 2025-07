Bayer Leverkusen : les débuts d’Erik ten Hag tournent à la catastrophe

Il n’est pas toujours facile de prendre la suite d’un entraîneur à succès. Demandez par exemple à Julen Lopetegui, le successeur de Zinedine Zidane au Real Madrid, à David Moyes après le règne de Sir Alex Ferguson ou encore à Julian Nagelsmann, choisi pour tourner la page Hansi Flick au Bayern Munich. Erik ten Hag est en train de l’apprendre à ses dépens avec le Bayer Leverkusen, lui qui a besoin de se relancer après une expérience presque traumatisante à Manchester United. Le Néerlandais trouve un banc de touche laissé vacant par Xabi Alonso, parti du côté de la Casa Blanca où la suite de Carlo Ancelotti ne sera pas chose aisée non plus. Avec le Bayer, l’ancien milieu de terrain a été sacré champion d’Allemagne sans perdre un match, et s’est offert le doublé avec la coupe, en plus d’une finale de Ligue Europa. Il est devenu une légende du club en seulement trois saisons.

Ten Hag a du pain sur la planche, d’autant que la vente de Florian Wirtz à Liverpool pour 137 M€ marque là aussi la fin d’un chapitre. Beaucoup de choses sont à reconstruire et la direction a estimé qu’il était l’homme de la situation. Le B04 est un club sain. Il ne manque pas d’argent, sort de saisons réussies en Allemagne et disputera à nouveau la Ligue des Champions à la rentrée. De nouveaux éléments sont déjà arrivés durant ce mercato avec Jarell Quansah débarqué en provenance de Liverpool contre 35 M€, soit la même somme pour Malik Tillman depuis le PSV. Le club fonde également beaucoup d’espoirs sur Ibrahim Maza (12 M€ depuis le Hertha), Christian Kofan (5,5 M€ à Albacete), Abdoulaye Faye (2,7 M€ à Häcken), Tim Oermann (1,8 M€ à Bochum) et Axel Tape, arrivé libre depuis le PSG.

Une raclée en amicale pour démarrer

À première vue et même si Jérémie Frimpong a lui aussi pris la direction d’Anfield (40 M€), et Jonathan Tah a filé au Bayern Munich, Ten Hag a de quoi travailler dans la sérénité. Sauf que les derniers jours ont déjà mis en exergue de grandes tensions. Pas fan de la méthode employée par son nouveau coach, Granit Xhaka (32 ans) a vite cherché et trouvé une porte de sortie. Il veut rejoindre Sunderland et s’est même déjà mis d’accord avec le promu en Premier League. La direction du Bayer veut bien le laisser partir à condition de s’y retrouver. Elle demande 20 M€ pour les trois dernières années de contrat, au grand désarroi de Ten Hag, qui continue pourtant à faire l’autruche depuis le Brésil où l’équipe est en stage d’avant saison.

Une préparation qui a débuté de la pire des manières. Pour son premier match de l’été, le club allemand a essuyé une humiliante défaite le week-end dernier : 5-1 face au U20 de Flamengo. «Les 30 dernières minutes ont été bonnes, et il y avait des signes avant-coureurs, assurait alors le coach. Le résultat est mauvais, mais les résultats de pré-saison ne m’intéressent pas vraiment.» D’après la presse allemande, la prestation de Granit Xhaka, pourtant cadre et leader de ce vestiaire, a achevé la décision de la direction de s’en débarrasser au plus vite. Le Suisse s’est montré indigent sur le terrain. S’il voulait afficher son mécontentement et son envie de partir, il n’aurait pas pu mieux s’y prendre, d’autant que Simon Rolfes, le directeur sportif lui a accordé un bon de sortie.

Ten Hag désapprouve sa direction pour Granit Xhaka

«Il existe un accord entre le club et le joueur, confirmait hier l’agent du joueur dans Bild. Nous avons toujours été en contact avec le Bayer, qui a toujours été au courant de la situation. Nous avions demandé l’autorisation de parler à Sunderland. Leverkusen a accepté par respect pour Granit. Maintenant, c’est aux clubs de jouer.» La réponse d’Erik ten Hag ne s’est pas fait attendre. Le soir même, le technicien hollandais a un peu explosé. «L’agent peut dire n’importe quoi. Ce club a déjà vendu trois joueurs importants (Wirtz, Frimpong et Tah, ndlr). Nous n’en vendrons plus. Ce n’est pas possible. Cela reviendrait à négliger la structure et la culture de l’équipe, fulmine-t-il. Granit est un leader. Il a signé ici pour cinq ans et il lui reste trois ans de contrat. Il est trop important pour que nous puissions le laisser partir.» Sauf que c’est déjà tout entendu pour la direction, désavouée publiquement par son nouvel entraîneur…